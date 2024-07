iPhone 15 Plus al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 15 Plus. Lo smartphone di Apple, vero e proprio battery phone, è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro con la nuova offerta Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il dispositivo: iPhone 15 Plus è ora disponibile al prezzo minimo storico, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Plus: un vero best buy su Amazon

Scegliere iPhone 15 Plus consente di mettere le mani su di un ottimo smartphone, con un rapporto qualità/prezzo sempre più vantaggioso. Tra le specifiche troviamo un display OLED con Dynamic Island e una diagonale di 6,7 pollici. Da segnalare anche la presenza del SoC Apple A16 Bionic oltre che di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS. La versione in offerta su Amazon oggi è quella con 128 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Plus 128 GB con un prezzo scontato di 899 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta rappresenta il nuovo prezzo minimo storico su Amazon per questa versione dello smartphone di Apple che, in questo momento, diventa un vero e proprio best buy per tutti.