iPhone 15 Plus (128 GB): sconto FOLLE per il batteryphone del momento

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di casa Apple e cercate un prodotto dall’autonomia esagerata, con specifiche interessanti e all’ultimo grido, con un design mozzafiato e un comparto fotografico degno di nota, vogliamo proporvi l’ottimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di 1069,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 1129,00€. Capite bene che il risparmio sul valore di listino è altissimo, pari al 5% sul costo originale del prodotto. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è veramente un telefono da prendere al volo; certo, costa molto, ma con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

iPhone 15 Plus: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un prodotto imperdibile ad oggi; è potentissimo (dispone del processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato), vanta un design minimal ereditato dai flagship precedenti ma ha lo schermo con la Dynamic Island al posto del notch. Fra le altre cose, citiamo il sensore principale da 48 Megapixel con OIS che gira video in 4K HDR Dolby Vision e scatta fotografie nitide e risolute anche al buio, dispone di una batteria che promette due giorni interi di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante cavo USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1069,00€, in super sconto al posto di 1129,00€, e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni o dieci soluzioni (per gli account abilitati) a tasso zero. Cosa aspettate? Correte a prenderlo; fate presto perché a questa cifra è un vero best buy.

