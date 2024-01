iPhone 15 Plus (128 GB): a 999€ è sempre una buona idea

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di Apple e volete un modello di ultima generazione senza però spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. iPhone 15 Plus è un vero e proprio gioiello, pensato per chi cerca un prodotto dalle prestazioni inarrivabili, con un design mozzafiato, un display ampio e generoso e una batteria che permette al telefono di durare due giorni con una singola carica. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto, perché su Amazon oggi si porta a casa a soli 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra risulta essere una soluzione ideale per tantissime persone, anche perché con il noto portale di e-commerce americano si avrà diritto ad una serie di vantaggi esclusivi.

iPhone 15 Plus: top dal prezzo low-cost

In primo luogo c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dall’ordine. In seconda istanza poi, si potrà godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sarà anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Infine, sappiate che c’è la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 Plus è uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto, con uno schermo ampio e generoso, OLED Retina XDR, con dimensione di 6,7″ e Dynamic Island al seguito. Pensate che la luminosità è di 2000 nit. Sotto la scocca poi troviamo il SoC Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e ben 128 GB di memoria interna al seguito. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica mediante USB Type-C, via wireless o tramite MagSafe. A soli 999,00€ questo è il best buy del giorno.

