iPhone 15 su MediaWorld: MEGA SCONTO e Tasso Zero

MediaWorld ti sta regalando la possibilità di acquistare un fantastico Apple iPhone 15 a un prezzo decisamente pazzesco. Non perdere altro tempo. Aggiungilo al carrello con soli 899 euro, invece di 979 euro. Oltre a questo sconto pazzesco, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a Tasso Zero scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Oppure puoi ottenere un numero maggiore di rate con il finanziamento di MediaWorld a 23,70 euro al mese, Taeg 12,74%.

iPhone 15: Dynamic Island per tutti

L’arrivo del nuovo Apple iPhone 15 ha portato una ventata di novità per tutti gli amanti degli smartphone di Casa Cupertino. Finalmente Dynamic Island è per tutti e non più solo per i possessori dei modelli Pro. Potenza e versatilità sono sempre al primo posto. Infatti, il chip A16 Bionic è perfetto per giochi, app e prestazioni pazzesche. Il display Super Retina XDR è ormai una garanzia.

Acquistalo adesso a soli 899 euro, invece di 979 euro. Con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

