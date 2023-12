iPhone 15 + MagSafe: abbinata vincente ora a prezzo top

Risparmia 48 euro acquistando un iPhone 15 con l’alimentatore MagSafe di Apple! Questa abbinata vincente la trovi solo su MediaWorld a questo link. Approfittane subito finché sei in tempo. Grazie al caricabatterie wireless di ultima generazione ricarichi il tuo nuovo smartphone iOS senza fili e a una velocità incredibile. Questo accessorio è super consigliato, soprattutto oggi! Approfittane subito, prenotazione immediata e ritiro gratuito in negozio sono inclusi nella promozione.

iPhone 15 + Alimentatore MagSafe: due BOMBE a prezzo TOP

Apple iPhone 15 con l’Alimentatore MagSafe sono un’abbinata indispensabile. Il nuovo smartphone iOS di Casa Cupertino offre prestazioni da paura grazie al chip A16 Bionic. Il display con Dynamic Island e tecnologia Super Retina XDR è perfetto per accedere a tutto e gustarti immagini sempre ricche di colori e di dettagli. La doppia fotocamera è in grado di scattare foto e riprendere video spettacolari, in qualsiasi momento della giornata. La batteria completamente rinnovata garantisce ancora più autonomia.

Portalo sempre con te grazie alla sua resistenza ad acqua e polvere. Il vetro in Ceramic Shield è sempre più resistente contro graffi, urti e cadute accidentali. La scocca in alluminio aerospaziale rende il dispositivo estremamente leggero e maneggevole, ma senza rinunciare a una struttura forte e potente. Cosa stai aspettando? Acquistali tutte e due risparmiando 48 euro, solo su MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.