iPhone 15: la porta USB Type-C avrà lo standard MFi?

Mancano ancora diversi mesi al debutto dei nuovi iPhone 15, eppure si sente sempre più spesso parlare di questi modelli. Sono tante le novità che ci saranno nel nuovo modello; tra tutte, citiamo la presenza della porta USB Type-C per via dell’adeguamento allo standard imposto dall’Unione Europea pochi mesi or sono.

Tuttavia, sembra che la società stia operando, allo stesso modo, in una maniera molto particolare. In primo luogo, i cavi USB godranno della certificazione MFi come quelli Lightning. In poche parole, significa che non potrete adoperare quelli che usate per altri device e dovrete avere delle soluzioni proprietarie.

iPhone 15: facciamo il punto

Il nuovo smartphone presenterà una porta USB Type-C e questo implica che ci sarà un progressivo allentamento dalla tecnologia Lightning che la società utilizza dal lontano 2012. Con il passaggio allo standard richiesto, gli accessori dovranno però avere la certificazione MFi per funzionare al meglio con il telefono next-gen.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

La dicitura “MFi” significa “Made for iPhone” ed è un programma di certificazione che tutti i brand di accessori devono eseguire per consentire la piena compatibilità con i terminali nella mela. Curioso però come questa situazione si applicherà solo ai melafonini e non agli altri prodotti. Pensiamo a Mac, iPad, e non solo che godono già della USB Type-C standard.

Inoltre, questi cavi potrebbero costare anche di più rispetto a quelli standard non certificati adatti ai device Android o agli altri gadget. La certificazione MFi aumenta la qualità di articoli di terze parti e fa sì che le aziende si adeguino alla qualità imposta da Apple, ma perché non applicare ciò anche agli altri dispositivi del marchio? Staremo a vedere.

Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo iPhone 14 Plus da 128 GB a soli 999,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.