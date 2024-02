iPhone 15: in offerta a QUESTO PREZZO è un vero best buy (-229€)

Continua il calo di prezzo di iPhone 15 che, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SANVALENTINO da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto, può essere acquistato al prezzo scontato di 750 euro, con un risparmio di 229 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store e la possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 è in offerta: a 750 euro è un affare

Con iPhone 15 è possibile accedere a uno smartphone completo e veloce, in grado di abbinare dimensioni compatte a ottime specifiche tecniche. Tra le caratteristiche dello smartphone troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un nuovo sensore da 48 Megapixel per scatti di qualità superiore. C’è poi il sistema operativo iOS, aggiornato all’ultima versione di iOS 17. Da notare che c0è il Face ID ed è possibile accedere a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 750 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo smartphone è disponibile in sconto utilizzando il codice promozionale SANVALENTINO che garantisce uno sconto extra sul prezzo d’acquisto. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni.

