iPhone 15: in confezione ci sarà un cavo USB Type-C lunghissimo, anche se...

Nella confezione dei nuovi iPhone 15 troveremo un cavo USB Type-C molto più lungo di quello visto con le serie precedenti; tuttavia, sembra che non disporrà di una grande velocità di trasferimento dati e che sarà quindi veloce quanto quello Lightning. C’è da dire che questa modifica potrebbe riguardare solo le iterazioni basiche; i modelli Pro e Pro Max infatti, potrebbero venir dotati di tecnologia Thunderbolt.

iPhone 15 e 15 Plus: cosa sappiamo sui cavi?

Stando a quanto afferma l’insider di settore Majin Bu su Twitter/X, sembra che i modelli standard della serie iPhone 15 verranno forniti in confezione di un cavo USB Type-C limitato alla velocità di 480 MBps. In poche parole, non saranno USB 3.0 ma solo 2.0. E questo si traduce, in soldoni, in una ricarica “lenta” (per modo di dire) ma limitata a 20W. I modelli Pro della gamma in arrivo invece, potrebbero supportare la USB Type-C 3.2 o la tecnologia Thunderbolt 3 che assicura velocità di trasferimento dati a 40 Gbps.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Capite bene che la differenza, o meglio, le differenze, fra le due serie del 2023 si faranno sempre più importanti e significative. I modelli Pro potrebbero trasferire file, video e foto in tempi rapidissimi rispetto alle varianti standard. Dai rapporti apprendiamo anche che i cavi USB Type-C saranno fatti con del filo intrecciato e resistente, un po’ come quelli che abbiamo con i MacBook Pro. Inoltre potrebbero essere abbinati ai colori dell’iPhone: saranno quindi forniti in bianco, nero, giallo, blu, rosa e verde. C’è ancora grande confusione in merito all’adozione del chip di certificazione MFI (Made for iPhone) che ha caratterizzato i connettori Lightning finora.

