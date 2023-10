iPhone 15 è già in sconto su eBay: risparmia ora 80€!

Apple iPhone 15, il nuovissimo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino, è in offerta su eBay a soli 899,90€. Si tratta di un risparmio di 80 euro sul prezzo di listino, che è di 979€.

Apple iPhone 15 è già in sconto su eBay

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è davvero straordinario. Le immagini che mostra sono incredibilmente nitide e vibranti, persino quando sei all’aperto sotto la luce del sole. Sarà un piacere guardare i tuoi video preferiti o scorrere le foto con la massima chiarezza e dettaglio.

Ma il vero cuore di questo smartphone è il suo potente chip A16 Bionic. È il più potente mai visto su un dispositivo Apple, e ti garantirà prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. Le app si apriranno istantaneamente, i giochi gireranno in modo fluido e multitasking non sarà mai stato così veloce e reattivo.

Se ami scattare foto e video di alta qualità, il sistema a doppia fotocamera da 48 MP + 12 MP ti stupirà. Catturerai dettagli incredibili e colori brillanti in ogni scatto. Sarà come avere una fotocamera professionale sempre a portata di mano.

E non dovrai preoccuparti della batteria. Questo iPhone 15 è dotato di una batteria da 3.095 mAh che può durare fino a 26 ore di riproduzione video. Potrai utilizzarlo tutto il giorno senza problemi.

Ma la cosa migliore è che ora puoi avere questo straordinario smartphone con un incredibile risparmio grazie all’offerta su eBay. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa il top di gamma di Apple a un prezzo molto conveniente. L’iPhone 15 è davvero un’ottima scelta per chi cerca prestazioni eccezionali e una qualità straordinaria in ogni aspetto.

Apple iPhone 15 è un top di gamma completo e versatile, perfetto per chi cerca uno smartphone potente, con un ottimo display e un sistema fotografico di alta qualità. Con l’offerta su eBay, che vi permetterà di risparmiare 80€, è un’occasione da non perdere.

