iPhone 15 e 15 Pro: nuovi mockup appaiono in rete, saranno davvero così?

In queste ore i mockup di iPhone 15 sono appena trapelati in rete; i modellini dump dei nuovi device di Apple sono emersi in rete. Ci domandiamo se i terminali next-gen della mela saranno proprio come questi sample o se ci saranno ulteriori novità.

iPhone 15: le ultime novità

Stando a quanto rivela il leakster Sonny Dickson su Twitter/X, notiamo una serie di immagini che mostrano una selezione di dump di iPhone 15; i mocukup non funzionanti ci permettono di dare un’occhiata da vicino ai telefoni di prossima uscita. Si osservi che sono stati condivise anche le foto delle versioni Pro e Pro Max. I rapporti quindi suggeriscono che le varianti standard arriveranno in cinque colorazioni: Midnight, Light Green, pink, light blue e silver. Il frame sembra essere ancora in allumino riciclato, con bordi più moribidi e porta USB Type-C al posto della Lightning. La back cover sembra esser rimasta in vetro, come negli anni precedenti.

Rispetto allo scorso anno (e al 2021) pare che Apple voglia optare per una serie di tinte dai colori più tenui e desaturati per gli smartphone della line-up del 2023. I modelli premium invece, saranno disponibili in argento, titanio, nero e blu. Non vedremo alcun modello Gold e ovviamente, neppure il viola scuro. Cosa cambierà rispetto ad un iPhone 14 Pro? La back cover sembra essere leggermente più morbida ai lati, non ci sarà l’acciaio ma il titanio come materiale principale per la struttura del device e vedremo, ovviamente, la USB Type-C al posto della Lightning.

Tutta la gamma 2023 di dispositivi verrà annunciata durante il prossimo keynote previsto per il 12 settembre. L’evento si chiamerà “Wonderlust” e si terrà alle ore 19:00 (da noi). Vi aspettiamo per seguire la diretta insieme.

