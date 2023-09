iPhone 15 e 15 Pro: 5 accessori INDISPENSABILI a meno di 20€

I nuovi iPhone 15 e 15 Pro, nelle varianti standard, Plus e Max, sono degli smartphone potentissimi. Dispositivi che rappresentano molto più di un PC da tenere sempre in tasca. Prodotti premium, con funzionalità avanzate. Perché non impreziosirli ulteriormente, abbinando degli utilissimi accessori? Ne ho scovati 5 su Amazon che, seppur di qualità, costano tutti meno di 20€ e arrivano con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è soggetta a limitazioni.

Il primo e il più importante è il caricatore rapido da parete. Sai che non è incluso in confezione? Quello originale Apple lo porti a casa a 19,99€ appena.

Il secondo accessorio ti permetterà di sfruttare a pieno la funzionalità MagSafe per la ricarica wireless veloce del tuo dispositivo. Molto simile all’orignale nel design, seppur realizzato da prodotture terzo è certificato “MFi” (ovvero “Made For iPhone”), questo significa che funzionerà perfettamente sul tuo dispositivo. In sconto, lo prendi a 13,99€ soltanto.

Soprattutto se non acquisterai un modello Plus o Pro Max, un powerbank portatile può salvarti in un sacco di situazioni. Anche in questo caso, sfruttare il supporto al sistema MagSafe è comodo e pratico. Questa batteria portatile la posizioni sul posteriore, non ingombra e puoi staccarla e attaccarla come preferisci. Prendila a prezzo assurdo, bastano 19,99€.

Il quarto accessorio sfrutta ancora una volta il potente sistema magnetico sul posteriore del dispositivo. Si tratta di un elegante portafogli compatto, dove alloggiare banconote, tessere, appunti e non solo. Sottile e utilissimo, puoi prenderlo a 14,99€ in promozione.

Per finire, non manca un sistema 2 in 1 per la tua auto. Sempre grazie al sistema MagSafe, potrai ottenere un supporto minimal, senza ingombri, che contemporaneamente ricaricherà il tuo dispositivo. Elegante e utilissimo, puoi portarlo a casa a 17,99€ appena.

Visto che praticissimi accessori economici puoi abbinare al tuo iPhone 15 o 15 Pro per sfruttarlo al massimo? Scegli adesso, così da approfittare degli sconti e – soprattutto – da riceverlo insieme al tuo nuovo, potentissimo, melafonino. Li trovi tutti su Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: si tratta di occasioni a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.