iPhone 15 e 15 Plus: quanto sono resistenti?

iPhone 15 e 15 Plus sono passati “sotto le mani” del famigerato youtuber Zack Nelson di JerryRigEverything. Dai video si può vedere che i modelli base della line-up 2023 di Apple sono più resistenti dei melafonini premium della gamma, gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, dotati di una struttura in titanio aerospaziale.

iPhone 15 e 15 Plus superano i test di JerryRigEverything

In queste settimane infatti, abbiamo visto che iPhone 15 Pro Max (il re del mercato), il più costoso ed esclusivo della linea, non è poi così durevole e robusto come si pensava. Ha fallito miseramente i test condotti dallo youtuber Nelson; di fatto, il terminale si piega e si spezza con una decisa pressione sulla scocca. Questo ha riportato alla mente i ricordi del famigerato “BendGate” che ha afflitto gli iPhone 6 Plus di nove anni fa.

La cosa curiosa è che il nuovo flagship di punta del 2023 è costruito con un frame in titanio che, secondo quanto afferma la compagnia, dovrebbe assicurare una robustezza senza precedenti, anche più dei telefoni precedenti costruiti in acciaio inossidabile. Con iPhone 15 e 15 Plus però, non sembrano esserci problemi, come si vede dal video pubblicato sul canale YouTube JerryRigEverything. Per vederlo vi basterà cliccare qui.

La prova inizia, come sempre, con il solito stress test antigraffio sulla scocca dell’iPhone 15. Ricordiamo che i terminali sono dotati di Ceramic Shield, un vetro più resistente dei Gorilla Glass presenti sugli smartphone Android. Effettivamente i graffi non sembrano essere pronunciati come sugli altri device, ma si vedono solchi profondi con il livello 6 e 7 della scala Mohs. I modelli base della gamma 2023 di iPhone sono dotati di una scocca in alluminio anodizzato.

Per quanto concerne i test contro il fuoco però, si segnala che i gadget resistono alle fiamme per dieci secondi; dopo questo valore, appare una macchia bianca sul vetro.

Infine, con il bend test, sia iPhone 15 che iPhone 15 Plus resistono alla piegatura con l’ampia pressione. La domanda sorge spontanea: l’alluminio sarà per caso più resistente del titanio? O la debolezza del Pro Max è da riferirsi ad un difetto di progettazione/fabbricazione? Solo il tempo ci darà le risposte che cerchiamo. Intanto, nelle notizie correlate, vi consigliamo di acquistare iPhone 15 da 128 GB in colorazione nera che è tornato disponibile su Amazon al prezzo di 979,00€, spese di spedizione incluse.

