iPhone 15 da 256 GB: in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-210€)

iPhone 15 diventa sempre più interessante ed è oggi la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 899 euro, con ben 210 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare, inoltre, che, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile acquistare lo smartphone anche con un pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è da prendere subito

Scegliere iPhone 15, in questo momento, è la scelta giusta per poter contare su di un nuovo iPhone potente a un prezzo accessibile. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, oltre a un display OLED da 6,1 pollici e una doppia fotocamera posteriore.

Il sistema operativo è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple e la possibilità di accedere a tutti i servizi dell’azienda. La versione in offerta dello smartphone ha 256 GB, risultando decisamente più interessante della versione da 128 GB.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 899 euro. Si tratta di uno sconto di ben 210 euro rispetto al prezzo praticato dall’Apple Store. La promozione è un’occasione unica e consente di acquistare uno smartphone eccellente con uno sconto reale e davvero importante.

Da notare, inoltre, che è possibile completare l’acquisto con PayPal, scegliendo di pagare in 3 rate senza interessi. L’offerta prevede il Servizio eBay Premium, che garantisce l’affidabilità del venditore, e la Garanzia cliente eBay. Tutti i dettagli in merito alla promozione sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.