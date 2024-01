iPhone 15 da 256 GB è protagonista dell'OFFERTA TOP di oggi (-145€)

iPhone 15 conviene sempre di più: in questo momento, grazie alla nuova offerta eBay di oggi, la versione da 256 GB dello smartphone di Apple è disponibile al prezzo scontato di 964 euro invece di 1.109 euro (prezzo dell’Apple Store). In questo modo, quindi, è possibile completare l’acquisto con uno sconto di 145 euro.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 3 rate senza interessi. Da notare che la promozione è valida per due colorazioni: Nero e Rosa (basta cliccare sulla colorazione desiderata per accedere all’offerta scelta). I modelli proposti sono dotati di Garanzia Italia e sono disponibili con consegna gratuita in pochi giorni lavorativi. Da notare che è disponibile anche la versione da 128 GB al prezzo di 864 euro.

iPhone 15 da 256 GB: è il best buy di oggi

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone compatto, veloce e in grado di garantire un accesso completo a tutti i servizi Apple. Tra le specifiche troviamo un display OLED con la nuova Dynamic Island oltre al chip Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 964 euro invece di 1.109 euro. L’offerta è valida per le colorazioni:

Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia ed è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. La consegna è gratuita. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. C’è anche la versione da 128 GB al prezzo di 864 euro.

