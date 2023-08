iPhone 15 avvistato di nuovo in rete: il debutto è alle porte

Oramai ci siamo: il lancio della serie iPhone 15 è alle porte. I device sono pronti al debutto internazionale e intanto i modelli si mostrano all’interno dei database per la certificazione. Pare infatti che un modello della line-up sia appena stato individuato presso il BIS, il Bureau of Indian Standards.

iPhone 15: manca pochissimo, è tutto pronto

Il telefono è stato avvistato dal sito di MySmartPrice, il quale afferma che il gadget ha il numero di modello “A3090“. Anche pochi giorni fa un altro dispositivo Apple è apparso con il numero di modello “A3094”; giusto per fare chiarezza, i gadget della linea iPhone 14 sono stati menzionati (in codice) con le seguenti diciture: A2649, A2881, A2884, A2883 e A2882. Appare logico che i nuovi terminali siano quelli che vedremo fra pochissime settimane. Lo scorso anno si è manifestata la medesima situazione, se ricordate. Resta da capire quando la mela terrà il prossimo keynote; secondo le indiscrezioni l’evento si svolgerà il 12 o il 13 settembre. I dispositivi verranno messi in commercio verso la fine del mese ma i preorder partiranno dal venerdì successivo allo show.

Voi siete pronti? Intanto vi ricordiamo che, se cercate un device di casa Apple che costi il giusto ma che sia in grado di offrire performance di tutto rispetto, iPhone 14 è il prodotto che farà al caso vostro. Costa solo 829,00€ su Amazon; il modello che vi suggeriamo è quello Midnight con 128 GB di memoria interna. C’è un’ottima fotocamera composta da due sensori da 12 Megapixel ciascuno, uno schermo OLED Retina con notch al seguito, cornici sottili e simmetriche, un frame in alluminio e una back cover in Ceramic Shield che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe. Si ricarica ovviamente, con il cavo Lighting a circa 30W. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.