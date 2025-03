iPhone 15: a questo prezzo su Amazon è il best buy di oggi (anche in 5 rate)

iPhone 15 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Grazie alla promo in corso, lo smartphone di Apple è ora disponibile quasi al suo minimo storico sullo store diventando un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Pere accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: un affare tra gli smartphone Apple

La scheda tecnica di iPhone 15 si basa sull’ottimo SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. C’è spazio anche per un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS con aggiornamenti costanti da parte di Apple che permette di poter sfruttare sempre l’ultima versione disponibile. Lo smartphone viene proposto in offerta con la versione da 128 GB di memoria.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 da 128 GB al prezzo scontato di 699 euro con anch la possibilità di pagare in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Al prezzo proposto, iPhone 15 diventa un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con una spesa nettamente inferiore rispetto a quella richiesta per i modelli Pro e anche con il nuovo design della Dynamic Island, abbandonando il notch.