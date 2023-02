iPhone 15: a bordo ci saranno display OLED di nuova generazione

Continuano, giorno dopo giorno, i rumors e i leaks relativi alla futura gamma premium di casa Apple. Secondo le indiscrezioni appena trapelate infatti, apprendiamo che i nuovi iPhone 15 disporranno di schermi OLED di nuova generazione, decisamente più efficienti dal punto di vista energetico.

iPhone 15: cosa sappiamo dei display di nuova generazione?

In poche parole, scopriamo che i nuovi modelli di iPhone 15 aurano un pannello OLED di ultima concezione, più efficiente, prodotto su un nodo architettonico a 28 nanometri… un bell’upgrade rispetto ai display realizzati a 40 nanometri. Lo riparta un rapporto appena pubblicato dall’Economic Daily di Taiwan.

Dove risiederebbe il vantaggio? Semplice: si avrebbe così un consumo energetico ridotto che contribuirebbe ad aumentare l’autonomia dei device nell’uso quotidiano. In ultima istanza, scopriamo che vanteranno la Dynamic Island su tutta la linea. Ergo, anche iPhone 15 e 15 Plus presenteranno l’isola e non più la tacca di vecchia concezione. I modelli Pro invece, avranno schermi OLED ProMotion con cornici super contenute, un po’ come avviene su Apple Watch Series 8.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.