iPhone 15 a 799€ è un vero MIRACOLO su eBay

Approfitta subito dell’incredibile offerta legata al fantastico Apple iPhone 15 che trovi su eBay. Oggi lo acquisti all’incredibile prezzo di 799,99 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’incredibile occasione da prendere al volo. Non lasciartela scappare! Oltre al risparmio hai anche incluse la consegna gratuita a casa tua e la Garanzia Clienti eBay. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero con PayPal.

iPhone 15 128GB: perfetto in tutto

Più lo guardi e più te ne innamori. Stiamo parlando del nuovo Apple iPhone 15 128GB che, a livello di design e prestazioni, è perfetto. Rispetto al modello precedente, ha integrata la Dynamic Island con tutte le sue fantastiche funzionalità. Il display è l’ormai pluripremiato Super Retina XDR con Ceramic Shield per una resistenza pazzesca a urti e graffi. Il chip A16 Bionic sale la vetta delle prestazioni, assicurando velocità e fluidità senza pari.

Acquistalo adesso a soli 799,99 euro, invece di 979 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 266,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.