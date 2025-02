iPhone 15 (256 GB) in offerta su Amazon: ora è un best buy (anche in 5 rate)

È il momento giusto per acquistare la versione da 256 GB di iPhone 15. Con la nuova promo in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 899 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. La versione da 128 GB, invece, ora costa 741 euro.

iPhone 15 da 256 GB: un affare a questo prezzo su Amazon

iPhone 15 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone da 256 GB e non intende spendere le cifre richieste per i modelli Pro. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic.

C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18. Lo smartphone, come detto in precedenza, ha 256 GB di storage garantendo tutto lo spazio di archiviazione necessario, anche a chi usa molto la fotocamera e installata tanti giochi.

La promo è l’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone in questo momento, senza spendere troppo e senza rinunciare a ottime prestazioni e a tanto spazio di archiviazione per il proprio smartphone. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 899 euro. L’acquisto, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati, può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.