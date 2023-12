iPhone 15 256 GB: con l'offerta di fine anno è un vero BEST BUY

Chi è alla ricerca di un nuovo iPhone può puntare ad occhi chiusi su questa nuova offerta eBay dedicata ad iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 834 euro per la versione da 128 GB. Ancora più interessante, però, è la promozione relativa ad iPhone 15 256 GB, ora acquistabile al prezzo scontato di 934 euro. Entrambe le versioni dello smartphone sono disponibili anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. La consegna è gratuita e la garanzia è Italia.

iPhone 15 in offerta: ora è da prendere subito

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone completo e ricco di funzionalità, molto più interessante, per rapporto qualità/prezzo, rispetto al modello Pro. Tra le specifiche troviamo l’ottimo chip Apple A16 Bionic, lo stesso di iPhone 14 Pro e Pro Max, oltre a un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, con possibilità di accesso a tutti i servizi Apple.

Con la nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare iPhone 15:

Entrambe le versioni dello smartphone, dotate di garanzia Italia, sono acquistabili anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come sistema di pagamento. La consegna è sempre gratuita. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.