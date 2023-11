iPhone 15 (128 GB) ROSA: prezzo di soli 899€ su Amazon, pochi pezzi

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 15, nella sua iterazione color rosa e con 128 GB di memoria interna, costa solo 899,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo consigliato è scontatissimo rispetto al valore di listino (che sarebbe di 979€); dal noto portale di e-commerce americano avrete anche ulteriori vantaggi esclusivi. Fra questi citiamo la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. C’è anche la garanzia per ben due anni con l’assistenza tecnica del sito, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Ci troviamo al minimo storico per un device di punta della mela. Siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

iPhone 15: top ad un prezzo bassissimo

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Questo è uno smartphone di punta con schermo OLED da 6,1″ con Dynamic Island e cornici sottili e contenute. La selfiecam è ottima e ha una risoluzione di 12 Megapixel mentre sulla back cover troviamo due sensori al seguito che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e scattare fotografie in 48 Megapixel. Sulla parte posteriore c’è anche il supporto alla ricarica wireless e a quella MagSafe e sulla parte inferiore infine troviamo la porta USB Type-C e gli speaker stereo.

Fate presto se siete interessati a questo gioiello; con un prezzo così basso (e un risparmio pari ad oltre 79€ sul valore di listino) dovete sbrigarvi. Ci sono anche altre colorazioni ma hanno un costo più elevato (929€). Quale sarà la vostra scelta?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.