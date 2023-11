iPhone 15 (128 GB): il prezzo crolla su Amazon, correte a prenderlo

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota; l’ottimo iPhone 15, il modello entry level della serie di punta di Apple uscita poco meno di due mesi fa, si trova al prezzo speciale di soli 929,00€ al posto di 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che uno sconto così elevato per un terminale next-gen. Di fatto è potentissimo visto che dispone della medesima scheda tecnica di iPhone 14 Pro ma presenta alcune differenze rilevanti. In primo luogo citiamo la porta USB Type-C che sostituisce la Lightning port, vi è poi la nuova lente da 48 Megapixel con OIS che permette di scattare immagini incredibilmente nitide grazie all’algoritmo di ultima concezione e poi può anche girare video e scattare foto con zoom digitale 2X anche se non dispone di un’ottica tele. Il modello di iPhone 15 in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione azzurra.

iPhone 15: a questo prezzo è imperdibile

Il meraviglioso iPhone 15 dispone di uno schermo OLED da 6,1″ con Dynamic Island al posto del notch; la risoluzione è eccellente e la visibilità è al top grazie alla tecnologia Retina. La luminosità massima arriva a 2000 nit e sappiate che le cornici sono super contenute; il frame è in alluminio satinato e la back cover è in vetro -anch’esso satinato – ed è disponibile in cinque simpaticissime colorazioni. iPhone 15 si può acquistare in nero, rosa, giallo, verde e azzurro.

Il processore di bordo è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e c’è un comparto fotografico di punta che permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di scattare foto nitide anche al buio. Presente poi la porta USB Type-C al posto della Lightning per la ricarica del device e per il trasferimento dati. A soli 929,00€ questo melafonino è il miglior iPhone da acquistare oggi, ma siate veloci: a questa cifra è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.