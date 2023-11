iPhone 15 (128 GB): il melafonino PERFETTO da acquistare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino e non sapete cosa acquistare, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 15 di ultima generazione, un device eccellente che vale molto più di quel che costa. Arriva con un prezzo di listino di 979,00€ ma grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro con soli 929,00€, spese di spedizione incluse. Perché vi diciamo di prendere questo? Semplice: è praticamente un iPhone 14 Pro senza ProMotion e senza la lente tele con zoom 3X. Per il resto è identico al precedente top di gamma, ma non solo. Dispone di un nuovo sensore da 48 mpx con un algoritmo speciale (che non abbiamo mai visto prima) e gode della USB Type-C al posto della Lightning per la ricarica del terminale. Ad ogni modo si ricarica anche via wireless o con la MagSafe.

iPhone 15 (128 GB): ecco perché devi averlo

Questo smartphone è un top di gamma in tutto e per tutto: ha un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato nella scocca, dispone di uno schermo OLED Retina da 6,1″ con Dynamic Island al seguito, presenta un frame in alluminio satinato e una back cover (satinata anch’essa) che non trattiene le ditate e le impronte. Le cornici sono sottili e contenute ed è super leggero: solo 170 grammi. Si tratta di uno dei prodotti più maneggevoli e compatti che vi siano sul mercato ed è anche eccellente per le foto (ha nuovi sensori evoluti che permettono di girare video in 4K HDR Dolby Vision). Infine, presenta una batteria che dura tantissimo con una singola carica.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 929,00€ nella sua iterazione nera ma ci sono altre quattro tinte tra cui scegliere, una più bella dell’altra. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (in meno di 24 o 48 ore) e avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto (in realtà, in occasione del Natale, il periodo verrà esteso fino al 31 gennaio 2024).

