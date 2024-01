iPhone 15 (128 GB) a soli 849€ su Amazon: BEST BUY senza rivali, compralo ORA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Apple di punta e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ovviamente lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Considerate poi che avrete accesso a tantissimi altri vantaggi esclusivi con il noto portale di e-commerce americano. Vediamoli insieme e cerchiamo di capire perché, a nostro avviso, questo è il miglior device di Cupertino da comprare oggi.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un vero top di gamma in tutto e per tutto; è dotato del processore Apple Bionic A16 con modem 5G sotto la scocca, lo stesso chipset di punta che ritrovavamo in iPhone 14 Pro Max, per intenderci. Ha uno schermo da 6,1″ con cornici sottili e Dynamic Island e raggiunge, senza problemi, la luminosità di picco di 2000 nit. La batteria dura tantissimo con una singola carica e sappiate che si ricarica con la MagSafe, via wireless o tramite porta USB Type-C. Altresì vogliamo ricordarvi che il comparto fotografico di questo device è veramente premium: ci sono due sensori che girano video in 4K HDR Dolby Vision e il principale è da ben 48 Megapixel.

iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio ancien meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, c’è la garanzia di Apple di un anno e quella di Amazon di ben due anni, con assistenza tecnica dedicata. Dulcis in fundo, sappiate che si può perfino dilazionare l’importo complessivo di 849,00€ in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

