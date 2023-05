iPhone 14 Viola in offerta RISPARMIO a 801€ su ePRICE

Il noto sito di e-commerce italiano ePRICE cerca in tutti i modi di utilizzare il basso profilo, senza riuscirci però. Far passare l’offerta sul nuovo iPhone 14 nell’iconica colorazione viola con appena l’8% di sconto non trae in inganno nessuno. Questa è l’offerta che tanti stavano aspettando: oggi il base gamma della nuova generazione di iPhone costa appena 801 euro, un prezzo di gran lunga inferiore rispetto ai 1.029 euro di listino. Un’enormità.

iPhone 14 Viola in sconto di oltre 200 euro su ePRICE

Del nuovo iPhone 14 sappiamo ormai tutto, non c’è dunque bisogno di ripetere per la trecentesima volta la scheda tecnica eccetera. La promozione di ePRICE ha per protagonista il modello in colorazione Viola, nulla ti vieta però di scegliere un altro colore tra quelli disponibili: Blu, Galassia, Giallo, Mezzanotte e Rosso. Tutti, chi più chi meno, sono nell’ordine degli 800 euro: il meno caro è l’iPhone 14 Galassia, in promo a 790 euro. Quella di ePRICE è la migliore offerta al momento disponibile sul modello più gettonato, ovvero quello con taglio di memoria da 128 GB. Basti pensare ad esempio all’offerta Amazon, dove lo stesso telefono è in offerta a 849 euro. Acquistandolo su ePRICE risparmi quindi quasi 50 euro.

Volendo, puoi anche scegliere di pagare in tre comode rate con Oney, a fronte di una commissione aggiuntiva di appena 11,50 euro (278,8 euro la prima rata e 267,3 euro le successive due rate). Puoi pagare con qualunque carta tu desideri, sono accettate anche le prepagate PostePay.

Cogli al volo l’ultima offerta di ePRICE su iPhone 14 Viola per risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino. Fai in fretta però, quelli rimasti sono gli ultimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.