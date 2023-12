iPhone 14: ULTIMI PEZZI rimasti a 699€ su MediaWorld

Sbrigati perché su MediaWorld sono rimasti gli ultimissimi pezzi dell’Apple iPhone 14 in super offerta a soli 699 euro. Un’occasione imperdibile per ottenere un vero e proprio top di gamma a un prezzo sorprendentemente basso e vantaggioso. Mettilo nel carrello a questo link. Sono rimaste due colorazioni disponibili: Viola e Gialla. Con 128GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali. Acquistandolo oggi ti arriva a casa entro Natale.

iPhone 14: la soluzione perfetta alla tua mobilità

Con un Apple iPhone 14 hai uno smartphone di ultimissima generazione in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Perfetto in mobilità, monta una batteria migliorata in grado di assicurarti lunga autonomia per tutto il giorno e oltre. La tecnologia 5G garantisce una connessione dati veloce e fluida, con tempi di caricamento, download e streaming davvero eccellenti. Inoltre, il processore A15 Bionic risponde bene offrendo prestazioni di altissimo livello.

Con un display da 6,7 pollici a tecnologia Super Retina XDR ottieni immagini sempre perfette, ricche di dettagli e dai colori vivaci, ma sempre realistici. La doppia fotocamera posteriore scatta foto e riprende video, anche in 4K, a qualità eccellenti in qualsiasi momento della giornata. Cosa stai aspettando? Sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili su MediaWorld. Acquistalo subito a soli 699 euro.

