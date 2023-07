iPhone 14: con il SOTTOCOSTO Unieuro oggi COSTA NIENTE

L’arrivo del nuovo volantino Sottocosto di Unieuro ha abbassato il prezzo di tantissimi prodotti top di gamma. Oggi ce n’è uno veramente pazzesco che devi assolutamente acquistare. Stiamo parlando del nuovo Apple iPhone 14 tuo a soli 829 euro, invece di 1029 euro. Uno sconto tremendo che ti permette di risparmiare un sacco su questo smartphone iOS di altissima qualità.

Prima di addentrarci nelle caratteristiche di questo bolide, vediamo due vantaggi che ti regala Unieuro. Primo, la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio. Secondo, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. In questo modo dividi l’importo in 3 rate da soli 276,33 euro al mese. Niente male vero?

iPhone 14: potente, efficiente e bello a un prezzo fantastico

Apple iPhone 14 ti sta aspettando a un prezzo fantastico su Unieuro! Approfittane subito per aggiudicarti fra le mani uno smartphone dotato del processore più amato di sempre, il Chip A15 Bionic. Potenza, fluidità ed efficienza sono all’ordine del giorno con tutte le app e i giochi, anche in multitasking. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce immagini sempre perfette e ricche di dettagli, dai colori vivacissimi.

Portalo sempre con te senza problemi di carica grazie alla batteria che garantisce una lunga durata, anche per due giorni consecutivi. Acquista subito l’ultimo modello Apple a soli 829 euro, invece di 1029 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.