iPhone 14 senza caricatore in confezione, ecco 4 modelli perfetti

Se hai preordinato il tuo nuovo iPhone 14, probabilmente saprai già che nella confezione non è incluso un caricatore. Perciò, per non trovarti all’ultimo secondo ad avere un super bolide, pagato un occhio della testa, scarico, abbiamo pensato di selezionare quattro modelli perfetti per iPhone 14.

Nei modelli selezionati noterai che abbiamo cercato di essere il più flessibili possibile, andando incontro alle esigenze di ognuno. Ovviamente non volgiamo sacrificare la qualità, per cui i modelli proposti, saranno, per quanto diversi, tutti molto validi. La scelta quindi è dettata solo dalle tue esigente, dai tuoi gusti, e anche da quanto vuoi spendere.

iPhone 14: i 4 migliori modelli Belkin e Anker

Il primo modello che ci sentiamo di portare alla tua attenzione è un caricatore classico della Belkin con porta USB-C da 20 W. Design piatto, per aderire alla parete, anche dietro mobili, senza creare ingombri. Ora in offerta a soli 19,90 euro su Amazon.

Il secondo, è un Tappetino di ricarica wireless, sempre Belkin, che supporta la ricarica rapida fino a 7,5 W, come da specifiche iPhone 14, con tecnologia Qi. Appoggi il tuo iPhone e carichi in modo semplice e veloce. In questo momento è in offerta su Amazon a 14,99 euro, invece che 49,95 euro.

Il terzo caricatore è un Anker da 40 W con doppia porta USB. In questo caso la scelta può essere dettata dal fatto che si voglia un unico caricatore per alimentare due dispositivi contemporaneamente alla massima velocità. Su Amazon lo trovi a 36 euro, applicando il coupon del 10%.

L’ultimo, e quello più costoso, è una stazione di ricarica wireless, sempre firmata Anker. Molto bella e pratica, si inclina fino a 60° per poter posizionare sia il tuo iPhone 14, sia le tue AirPods. Carica, e nello steso tempo funge da base d’appoggio magnetica. In questo momento la metti nel carrello a 69,99 euro.

Riassumendo, quindi, secondo noi, i migliori caricatori per iPhone 14 sono i seguenti:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.