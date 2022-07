iPhone 14 sarà poco innovativo? Meglio puntare su iPhone 13

Uno degli smartphone moderni più cercati e richiesti del momento e sicuramente l’iPhone 13. Il device è un best buy su tutta la linea e conviene acquistarlo oggi piuttosto che aspettare il modello del 2022 che uscirà a settembre. Di fatto, una scelta simile presuppone comunque un elevato livello di consapevolezza; a tre mesi dal debutto dei nuovi terminali, può avere senso acquistare il modello della generazione precedente?

iPhone 14 vs iPhone 13: come scegliere?

Come hanno riportato più volte gli analisti online, ogni anno di questo periodo, le spedizioni e le vendite di casa Apple diminuiscono in maniera sensibile. È normale, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Quest’anno però, l’azienda di Cupertino ha avuto una bella sorpresa: iPhone 13 continua a vendere moltissimo anche oggi e non è difficile capire le motivazioni di questo cambio di passo.

I Rumors su iPhone 14 sono decisamente scoraggianti; abbiamo appreso che i nuovi flagship di Apple presenteranno il medesimo design, avranno lo stesso processore dello smartphone del 2021… e costeranno anche di più (fino a 100 $ in più rispetto alla gamma dell’anno precedente). Ecco perché anche noi vi suggeriamo di prendere iPhone 13 oggi. Il discorso cambia se siete interessati ad iPhone 14 pro; questa ammiraglia sarà completamente differente e presenterà un nuovo pannello anteriore con foro e pillola al posto della tacca. Inoltre avrà un sensore principale da 48 megapixel e un chip aggiornato.

La sfida fra iPhone 13 base e iPhone 14 base quindi, a nostro avviso, ad oggi sembra essere vinta decisamente dal prodotto nel 2021. Lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di soli 929,00€ con spedizione gratuita nel taglio da 256 GB. Presenta il SoC Apple Bionic A15, uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto, due fotocamere da 12 Mpx ciascuna che girano video in 4K HDR, ha la Cinematic Mode e gli stili fotografici e molto, molto altro ancora. Siate veloci e buon divertimento nel vostro nuovo telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

