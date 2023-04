iPhone 14 (PRODUCT) RED in forte sconto su Amazon: sta andando a ruba!

L’iPhone 14 non richiede grosse presentazioni: è in assoluto uno degli smartphone più desiderati e venduti al mondo. Oggi può essere tuo ad un prezzo fortemente scontato, grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo.

L’iPhone 14 è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone avanzato, con un’ottima fotocamera e soprattutto con un sistema operativo veloce ed estremamente sicuro. Il modello in offerta su Amazon è la versione (PRODUCT) RED, che non soltanto è in una bellissima ed elegante colorazione rosso fuoco, ma contribuisce anche alla campagna di beneficenza di Apple a sostegno della sensibilizzazione e la lotta contro l’HIV.

Normalmente l’iPhone 14 da 128GB viene proposto a 1029€, ma oggi può essere tuo a soli 829€ – con uno sconto di esattamente 200€ sul suo normale prezzo di listino. Un prezzo imbattibile da non farsi scappare assolutamente.

Questo iPhone di ultima generazione presenta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale. La batteria dell’iPhone 14 Product RED è progettata per durare tutto il giorno, con un’autonomia di fino a 20 ore di riproduzione video. Inoltre, l’iPhone 14 Product RED presenta un’innovativa tecnologia Ceramic Shield, che lo rende robusto e resistente all’acqua, rendendolo un dispositivo di fascia alta con una durata nel tempo superiore rispetto ad altri telefoni.

Il dispositivo è alimentato dal potente chip A15 Bionic, che presenta una GPU 5-core per prestazioni eccezionali. Inoltre, l’iPhone 14 Product RED supporta le reti cellulari 5G ultrarapide, garantendo una connessione stabile e veloce ovunque si vada. La fotocamera dell’iPhone 14 Product RED è uno dei suoi punti di forza, con un sistema avanzato che consente di scattare fotografie incredibili in ogni condizione di luce. La modalità Azione consente di scattare foto e video stabili e senza sbalzi, mentre la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantisce una qualità cinematografica delle riprese video.

L’iPhone 14 è anche il primo smartphone al mondo ad offrire un servizio di connettività satellitare per comunicare con i soccorsi in caso d’emergenza, anche quando la rete cellulare tradizionale non prende. Ha anche una funzione per identificare gli incidenti stradali e chiamare in automatico i soccorsi in caso tu sia impossibilitato a farlo. Non esiste un solo altro smartphone che offra funzioni per la sicurezza così avanzate.

Come avrai ormai capito, l’iPhone 14 Product RED è un dispositivo di ultima generazione che offre prestazioni eccellenti, resistenza all’avanguardia nel settore, un sistema di fotocamere avanzato e molte funzionalità innovative. Se sei alla ricerca di un dispositivo elegante e all’avanguardia, l‘iPhone 14 Product RED è la scelta perfetta per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.