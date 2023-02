iPhone 14 Pro: se cercate il TOP, lui è anche in sconto

Se state cercando lo smartphone definitivo con cui scattare foto, girare video in altissima risoluzione, per il web, ma non solo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’iPhone 14 Pro, un vero e proprio gioiello dell’azienda di Cupertino che oggi si porta a casa con uno sconto molto interessante. Da 1339,00 €, si può portare a casa a 1299,99 €, spese di spedizione incluse nel prezzo.

Unitamente a ciò, si avrà la consegna veloce. Questo implica che in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più. Ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica delicata, attiva tutti i giorni, dalle sei e mezzanotte, via chat o via telefono. Non di meno, vi sarà un anno di garanzia con il costruttore presso qualsiasi Apple Store, ulteriormente spendibile con AppleCare. Dulcis in fondo, riportiamo che si può dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

IPhone 14 Pro: la scelta per chi cerca il meglio

Non prendiamoci in giro: se desiderate il top del top, lui è lo smartphone che farà al caso vostro. Ha una batteria che garantisce un’autonomia eccezionale di un giorno, dispone di un pannello di ultima generazione con ProMotion fino a 120 Hz super risoluto, vanta un processore strabiliante a bordo che fa girare fluidi tutti i software.

IPhone 14 Pro ha anche un comparto fotografico pazzesco, con tre fotocamere posteriori che consentono di girare i video in 4K HDR, in ProRES, realizzano foto in ProRAW, e molto altro ancora.

Se lavorate con i social, se siete dei content creator, se la fotografia è la vostra passione, con questo prodotto darete sfogo alla vostra creatività. Un gioiello del genere infatti, vi saprà rendere felici. Approfittate di questo fantastico sconto per portarvelo a casa a 1299,99 € al posto di 1339,00 €. Non perdete tempo prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.