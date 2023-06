iPhone 14 Pro Max: super sconto su Amazon e lo paghi anche a rate

Se sei un appassionato di tecnologia e cerchi il massimo delle prestazioni, del design e dell’innovazione, iPhone 14 Pro Max è il dispositivo che fa per te. Su Amazon puoi acquistare questa ammiraglia, nella sua iterazione Deep Purple e con 128 GB, a soli 1299,00€, invece di 1489,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 Pro Max (128 GB): a questo prezzo è imperdibile

iPhone 14 Pro Max è dotato del processore A16 Bionic, che offre prestazioni incredibili e un’esperienza utente fluida. Potrai eseguire le applicazioni più esigenti, i giochi più complessi e multitask senza problemi o rallentamenti. Grazie alla potenza di calcolo straordinaria, avrai a disposizione un telefono in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

Con il display ProMotion da 6,7 pollici vivrai un’esperienza visiva straordinaria. La tecnologia ProMotion offre un refresh rate fino a 120 Hz, garantendo una scorrevolezza e una reattività senza precedenti. I colori vividi, il contrasto elevato e la luminosità ottimale rendono ogni immagine e video un’esperienza coinvolgente.

Il device è equipaggiato con un sistema di fotocamere rivoluzionario che ti permette di catturare immagini eccezionali. La tripla fotocamera posteriore, con sensori di ultima generazione, ti consente di scattare foto straordinarie con una risoluzione e una nitidezza sorprendenti. La modalità Notte ti permetterà di catturare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrai girare video in ProRES e scattare foto in ProRAW.

Con funzioni come Face ID e un chip di sicurezza avanzato, il tuo telefono sarà protetto da accessi non autorizzati. Inoltre, iOS offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e privacy per garantire la protezione dei tuoi dati personali. Inoltre, potrai sincronizzare facilmente il tuo iPhone con il tuo Mac, iPad, Apple Watch e altri prodotti proprietari di Apple.

Non lasciarti scappare questa offerta eccezionale su Amazon, dove puoi acquistare iPhone 14 Pro Max da 128 GB a soli 1299,00€, invece di 1489,00€, con spese di spedizione incluse. Volendo, potrai anche scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero) se avete l’account abilitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.