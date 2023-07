iPhone 14 Pro Max ritorna al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Buone notizie per tutti gli utenti in attesa di una buona occasione per acquistare un nuovo iPhone 14 Pro Max. Lo smartphone, infatti, è tornato al suo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare la versione da 128 GB al prezzo scontato di 1.249 euro invece di 1.489 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone scegliendo il pagamento in 5 rate senza interessi, con carta di debito o di credito e senza finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Attualmente, l’offerta riguarda tutte le colorazioni.

iPhone 14 Pro Max è il best buy di oggi con quest’offerta da minimo storico

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartphone, infatti, è un punto di riferimento del mercato grazie ad un comparto tecnico di livello assoluto. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con la nuova Dynamic Island. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di ottime prestazioni. Da notare anche la tripla fotocamera posteriore, con il nuovo sensore da 48 Megapixel e il sistema operativo iOS 16. C’è poi il design iconico che rappresenta, senza dubbio, un enorme valore in più.

Con la nuova offerta Amazon è possibile accedere ad iPhone 14 Pro Max 128 GB al prezzo scontato di 1.249 euro. L’offerta è da cogliere al volo e consente anche di acquistare lo smartphone in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. In sconto ci sono, per il momento, tutte le colorazioni dello smartphone di Apple.

