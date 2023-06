iPhone 14 Pro Max: MINIMO STORICO su Amazon per l'ammiraglia del momento

Oggi vogliamo parlarvi di una super ammiraglia di casa Apple che è destinata a diventare un best buy nel corso delle prossime settimane. Si chiama iPhone 14 Pro Max ed è uno dei migliori cameraphone che vi siano sul mercato. È stato annunciato nel corso dello scorso autunno ma è stato introvabile per mesi. Da qualche tempo è disponibile sui vari siti di e-commerce internazionali, ma oggi è in super sconto al prezzo speciale di soli 1249,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio spaventosamente grande per uno dei terminali più potenti di sempre.

iPhone 14 Pro Max su Amazon: è il telefono che devi comprare oggi

Prima di addentrarci nella sua disamina completa vi ricordiamo che è venduto e spedito da Amazon, quindi la consegna sarà celere e immediata e il dispositivo si porta a casa con un costo sì alto ma c’è la possibilità di dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno, ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate dunque? A questo prezzo è imperdibile, ma siate veloci. Il modello in sconto è quello in colorazione Deep Purple con 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Pro Max è il super top di gamma che non ti aspettate; ha uno schermo generoso da 6,7 pollici OLED con ProMotion, dispone di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato e ha un frame in acciaio super resistente e lussuoso. Non manca un comparto fotografico all’avanguardia che vi donerà la possibilità di girare video in 4K HDR Dolby Vision ma anche in ProRES, e di scattare fotografie in ProRAW per una post-produzione senza limiti. iPhone 14 Pro Max a 1249,00€ è il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon.

