iPhone 14 Pro Max, lo sconto SFONDA Amazon: risparmia ora 267€

Bellissimo, potentissimo e gigante. iPhone 14 Pro Max è lo smartphone più ambito dagli amanti dei device della mela morsicata. Raramente in promozione con sconti importanti, adesso su Amazon hai l’occasione di risparmiare ben 267€ quell’edizione con 256GB di storage interno. Completa al volo il tuo ordine per prenderlo, se non è già finito. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Potente? Certo. Ottimo camera phone? Probabilmente il migliore in circolazione al momento. Autonomia energetica? Si tratta del melafonino con la maggior durata della batteria. Display? Mozzafiato. Sistema operativo e hardware? iOS, abbinato al potentissimo processore A16 Bionic, fa scintille!

Insomma, proprio iPhone 14 Pro Max non ha bisogno di presentazioni. Non c’è bisogno di sottolineare che si tratta di un computer da tasca, costruito con maniacale cura dei dettagli e attenta scelta dei materiali. Il sistema software è incredibile, impara le tue abitudini e si adatta a te con funzioni intelligenti, una più utile dell’altra.

Quando questo eccellente top di gamma è in sconto a questo prezzo, c’è solo una cosa da fare. Anzi, due: sperare che non sia già finito e completare l’ordine al volo su Amazon. L’edizione con ben 256GB di storage puoi prenderla a risparmiando ben 267€. Sarà tua a 1351,99€ invece di 1619€. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

