iPhone 14 Pro Max: il cameraphone più venduto, TUO ad un prezzo strepitoso (-16%)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Pro Max. Il device in questione è un top di gamma assoluto, dotato di specifiche al top, caratteristiche intriganti, un design mozzafiato e un comparto fotografico al di sopra delle aspettative. Ottima la batteria che assicura un’autonomia di oltre due giorni con un utilizzo intenso. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione Deep Purple (la più esclusiva della gamma), con 128 GB di memoria interna. Capite bene che ci sono anche altre tinte in offerta, ma questa è veramente elegante – oltre che iconica. Non di meno, vi suggeriamo di prendere questo dispositivo da Amazon visto che si trova in sconto al prezzo di soli 1249,00€, spese di spedizione incluse. Capiamo bene che non è economico ma questo è il top di gamma più versatile che vi sia.

iPhone 14 Pro Max: il device che devi comprare oggi

Acquistandolo da Amazon avrete diritto poi al reso gratuito entro pochissimi ore e si avrà accesso alla consegna celere in pochissimi giorni con il servizio di Prime. Altresì c’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci sono anche due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Vi invitiamo ad affrettarvi se siete interessati prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione. Se l’importo del prodotto vi sembra troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 Pro Max è un cameraphone di alto profilo, dotato di tre sensori all’avanguardia (quello principale è da 48 Megapixel con OIS) che permettono di girare video in ProRES e di scattare fotografie in ProRAW. Fate presto perché a soli 1249,00€ questo è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.