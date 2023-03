iPhone 14 Pro Max con lo sconto del 13% su Amazon: IMPERDIBILE

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; il meraviglioso e potente iPhone 14 Pro Max infatti, dispone di tecnologie all’avanguardia, di un design unico nel suo genere, di un comparto fotografico al top con ottiche di punta che girano video in 4K e in ProRES, e perfino di un pannello che supera i 2000 nit di luminosità. Questo gioiello è definito “il re del mercato” e non è difficile capirne il motivo. Costa tanto, è vero, ma grazie agli sconti di Amazon, può essere vostro con 1299,99€ al posto di 1479,00€. Capite bene che il risparmio è pari al 13% sul valore di listino e in più avrete le spese di spedizione comprese nel prezzo.

iPhone 14 Pro Max: il re del mercato in sconto

Fra i vantaggi di Amazon dobbiamo ricordare anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese, della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Citiamo poi la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo smartphone top di Apple è un’ammiraglia in tutto e per tutto; costa tanto ma ha specifiche premium. Pensiamo infatti al display Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion, al processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, alle tre fotocamere risolute che sono semplicemente perfette per tutti gli scopi creativi, ma non solo. C’è il supporto alla ricarica rapida MagSafe, alla wireless charging e la batteria dura tantissimo. Con lo sconto del 13% è da prendere al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.