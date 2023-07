iPhone 14 Pro Max al prezzo più basso di sempre per il Prime Day

C’è spazio anche per iPhone 14 Pro Max tra le offerte Amazon del Prime Day: in questo momento, infatti, è possibile acquistare il top di gamma di Apple al prezzo scontato di 1.186 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante da 128 GB dello smartphone su Amazon. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max è da prendere subito con quest’offerta di Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non presenta punti deboli: lo smartphone è dotato del SoC Apple A16 Bionic che unisce prestazioni al top e tanta efficienza. C’è poi un display OLED da 6,7 pollici che viene arricchito dalla Dynamic Island.

A completare la scheda tecnica troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, c’è iOS 16 con tutte le funzionalità ed i servizi proposti da Apple. Lo smartphone di Apple non ha punti deboli, rappresentando il vertice della gamma della casa di Cupertino ed uno dei principali modelli del settore della telefonia mobile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.186 euro. Lo sconto valido per la versione da 128 GB e rappresenta un ulteriore taglio di prezzo rispetto al precedente minimo storico di 1.249 euro.

C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto e sarà disponibile fino alla fine del Prime Day oppure fino ad esaurimento scorte.

