iPhone 14 Pro Max: 310€ di sconto con QUEST'OFFERTA di Amazon (anche in 12 rate)

È il momento di acquistare il nuovo iPhone 14 Pro Max: il top di gamma di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon da non perdere. Lo smartphone, infatti, viene ora proposto al prezzo scontato di 1.179 euro invece di 1.489 euro nella variante da 128 GB e con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamento. La promozione è valida solo per alcune colorazioni e, molto probabilmente, solo per un numero limitato di unità. Per accedere all’offerta e sfruttare lo sconto di 310 euro su iPhone 14 Pro Max è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max: con questa nuova offerta Amazon è da prendere subito

Si tratta del modello di riferimento della gamma Apple e, molto probabilmente, dello smartphone più desiderato del momento. iPhone 14 Pro Max è un concentrato di potenza ed efficienza, garantendo prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare sul SoC Apple A16 Bionic e su di un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. C’è anche la tripla fotocamera posteriore con il sensore da 48 Megapixel di nuova generazione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.179 euro invece di 1.489 euro, con ben 310 euro di sconto che equivale ad un taglio del 21% sul prezzo. Ad arricchire l’offerta c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per sfruttare la promozione, disponibile per un periodo limitato, c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.