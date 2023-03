iPhone 14 Pro Max (256GB): in offerta e anche a 12 rate a TASSO ZERO

Se stai pensando di cambiare il tuo smartphone e vuoi il massimo degli iPhone, non lasciarti sfuggire questa occasione: su Amazon puoi trovare iPhone 14 Pro Max da 256GB a soli 1449 euro invece di 1619 euro. Si tratta di uno sconto del 11% su uno dei modelli più avanzati e potenti di Apple.

Il popolare ecommerce ti offre peraltro la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 comode rate a tasso zero, a patto che tu rispetti dei requisiti che includano una carta di credito come metodo di pagamento e un abbonamento Amazon Prime.

iPhone 14 Pro Max: il meglio di Apple è in offerta

iPhone 14 Pro Max è uno smartphone che ti offre prestazioni eccezionali, una fotocamera da professionisti e un design elegante e raffinato. Ha un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con tecnologia ProMotion, che si adatta automaticamente alla frequenza di aggiornamento in base al contenuto che stai guardando. Degna di nota è la nuova funzione chiamata Dynamic Island, che ti permette di interagire con le app e le notifiche in modo più intuitivo e fluido.

La fotocamera principale ha un sensore quad-pixel da 48 megapixel che ti consente di scattare foto incredibilmente dettagliate e ricche di colore. Puoi anche usare il teleobiettivo ottico 2x per avvicinarti al soggetto senza perdere qualità. E se vuoi registrare video come un regista, puoi sfruttare la modalità Cinema, che ti permette di girare in 4K HDR a 24 fps e modificare la profondità di campo anche dopo aver filmato.

iPhone 14 Pro Max è dotato del chip A16 Bionic, il più veloce mai creato da Apple. Questo processore garantisce una fluidità e una reattività senza pari in tutte le operazioni che fai sul tuo iPhone, dalle app ai giochi alla realtà aumentata. Presente una batteria che dura fino a 29 ore in riproduzione video e supporta la ricarica wireless veloce con gli accessori MagSafe.

Inoltre, lo smartphone include anche una importante funzionalità per la sicurezza: SOS emergenze via satellite. Questa feature ti permette di contattare i servizi di emergenza anche quando non hai copertura cellulare, usando i satelliti LEO (Low Earth Orbit). Basta premere il pulsante laterale cinque volte per inviare una richiesta di soccorso con la tua posizione.

Non perdere allora altro tempo: questa offerta è limitata nel tempo e potrebbe esaurirsi presto. Acquista iPhone 14 Pro Max da 256GB su Amazon a soli 1449 euro e scopri una nuova dimensione degli smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.