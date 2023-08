iPhone 14 Pro Max (256 GB): sconto IMMEDIATO di oltre 220€ su Amazon

iPhone 14 Pro Max è il re del mercato; viene definito così perché è un telefono eccezionale, grandissimo (in tutto e per tutto, letteralmente), ha il miglior processore di casa Apple, una scheda tecnica da far girare la testa, un comparto fotografico in grado di compiere vere e proprie magie, che riesce ad equiparare – in moltissimi casi – una cinepresa professionale e ha perfino un’autonomia degna di nota. A soli 1399,00€ nella sua iterazione “nero siderale” con 256 GB di memoria interna, non potete lasciarvelo sfuggire. È il top di gamma della compagnia e non ha limiti; se cercate l’ammiraglia senza compromessi, questo è il gadget che dovete acquistare su Amazon, ma siate veloci. Con uno sconto di circa 220€ sul prezzo di listino potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro.

iPhone 14 Pro Max: a questo prezzo è imperdibile

Sicuramente lo sconto del 14% sul valore originale del prodotto è molto appetibile ma ciò che è importante considerare è che, acquistandolo da Amazon, godrete di tantissimi vantaggi. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Non di meno, potrete comunque optare per la consegna presso uno dei tanti punti di ritiro Amazon Locker o Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Il reso è gratuito entro un mese dall’acquisto e godrete della garanzia di Apple per un anno.

Altresì sappiate che c’è la garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Se il prezzo risulterà comunque troppo elevato per le vostre tasche, non preoccupatevi: avrete la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. A soli 1399,00€ al posto di 1619,00€ questo iPhone 14 Pro Max è il miglior melafonino che si possa comprare oggi.

