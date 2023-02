iPhone 14 Pro Max 256 GB: ora a PREZZO SCONTATO su Amazon

Continua il progressivo calo di prezzo di iPhone 14 Pro Max. Il top di gamma di Apple, infatti, può essere acquistato ora su Amazon al prezzo scontato di 1.523 euro invece di 1.619 euro nel taglio di memoria da 256 GB, proposto in diverse colorazioni.

Si tratta di uno sconto di quasi 100 euro che rappresenta il minimo storico su Amazon per il modello e che si accompagna alla possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 304 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max: la versione da 256 GB è in sconto su Amazon

Il top di gamma di Apple non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartphone può contare sul SoC Apple A16 Bionic e su di un ampio display Super Retina XDR da 6,7 pollici con la Dynamic Island e l’always on display.

C’è anche la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel che incrementa, ulteriormente, il livello delle prestazioni fotografiche. Non manca, naturalmente, iOS, sempre ottimizzato e in grado di garantire performance ottimali in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max 256 GB al prezzo scontato di 1.532 euro, con quasi 100 euro di sconto rispetto al listino. Da notare che in sconto c’è anche la versione da 128 GB che viene proposta a 1.393 euro. Su tutte le varianti è possibile sfruttare l’acquisto in 5 rate senza interessi.

Per sfruttare l’offerta di Amazon dedicata al nuovo top di gamma di Apple è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.