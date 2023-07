iPhone 14 Pro Max (256 GB): l'ammiraglia di Apple che devi comprare OGGI su Amazon (-320€)

iPhone 14 Pro Max è l’ultima creazione di Apple; rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica nel settore degli smartphone. Con una combinazione di design elegante, potenza di elaborazione straordinaria e funzionalità avanzate, questo terminale ridefinisce ciò che un telefono può offrire. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherete solo 1399,00€ nella versione da 256 GB Deep Purple, con uno sconto esagerato del 1619,00€. Pensate che avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni e avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate? Approfittatene adesso prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca la promozione.

iPhone 14 Pro Max (256 GB): a questo prezzo non potete lasciarvelo sfuggire

iPhone 14 Pro Max presenta un design rinnovato con bordi arrotondati e una struttura in vetro e metallo che conferisce un aspetto elegante e lussuoso. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,7 pollici, che offre colori vivaci, neri profondi e una risoluzione nitida. Grazie alla tecnologia ProMotion, il pannello supporta un refresh rate di 120Hz e offre così una fluidità di scorrimento e un’esperienza di utilizzo estremamente reattiva. Vanta un sistema fotografico di livello professionale che eleva la fotografia su smartphone a un nuovo livello. C’è un sistema a tripla camera con obiettivi migliorati, tra cui grandangolare, ultra-grandangolare e teleobiettivo. Può girare video in 4K HDR Dolby Vision senza il minimo problema ma pensate che gira anche in ProRES e scatta in ProRAW.

Con il potente processore A16 Bionic, il device consente di avere prestazioni di livello superiore. Supporta la tecnologia 5G per la connettiva del futuro. La sicurezza è garantita grazie alla tecnologia Face ID, che utilizza il riconoscimento facciale avanzato per sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti sicuri. C’è poi una batteria potente che garantisce una lunga durata anche durante un utilizzo intensivo. Con un prezzo scontato di 320€ sul valore di listino non potete lasciarvelo sfuggire.

