iPhone 14 Pro Max (256 GB): l'ammiraglia con cui fare video per i social

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando dell’ammiraglia più esclusiva del settore, il cameraphone per eccellenza dotato di sensori evoluti, possibilità di fare video in 4K HDR Dolby Vision e perfino clip in ProRES. Gli amanti della fotografia invece, lo ameranno perché questo dispositivo è in grado di scattare fotografie in ProRAW altamente lavorabili sui programmi di post-produzione (Adobe Photoshop, Lightroom, e non solo). Stiamo parlando di iPhone 14 Pro Max che oggi, nella sua iterazione Deep Purple, con ben 256 GB di memoria interna, viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di 1449,00€ al posto di 1619,00€, e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo. Ci troviamo di fronte ad un best buy eccezionale, dotato di tantissima tecnologia, con un’estetica da urlo e un design lussuoso ed elegante.

iPhone 14 Pro Max: il top per chi cerca un cameraphone

Capite bene che è uno smartphone sensazionale, dotato di schermo da 6,7 pollici Retina OLED con tecnologia ProMotion al seguito, processore Apple Bionic A16 con modem 5G incluso nel chip interno e con un comparto fotografico composto da tre sensori premium sulla back cover. Non manca la batteria che dura due giorni con un utilizzo intenso e la ricarica rapida via cavo, mediante wireless charging o con la MagSafe.

Acquistando questo device di Apple da Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Potrete dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e potrete perfino usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Se siete interessati, fate presto perché a 1449,00€ potrebbe andare a ruba. Le scorte potrebbero terminare o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

