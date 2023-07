iPhone 14 Pro Max (256 GB): il top di gamma che tutti vogliono, scontato di 220€

Oggi vogliamo parlarvi di un’ammiraglia di casa Apple veramente unica nel suo genere. Ci riferiamo al potentissimo iPhone 14 Pro Max, il device più desiderato dell’ultimo anno, campione di vendite e di incassi, che ha saputo conquistare il cuore degli utenti e ha venduto tantissimo. Oggi, la versione Deep Purple con 256 GB di memoria interna, si porta a casa con uno sconto semplicemente esagerato pari a 220,00€; di listino costerebbe infatti, 1619,00€, ma grazie alle offerte speciali del noto portale di Amazon, sarà vostro con soli 1399,00€. Capite bene che il risparmio è altissimo, pari al 14% sul valore originale. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra diventa un vero best buy che noi consigliamo su tutta la linea.

iPhone 14 Pro Max: il re del mercato, ad un prezzo WOW

Acquistando questo iPhone 14 Pro Max da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come non citare, in prima istanza, la consegna celere e gratuita, oltre che immediata. In pochissimi giorni lo smartphone sarà a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile godere della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Vi segnaliamo poi che il reso è sempre gratuito e garantito entro un mese dall’acquisto, si ha accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il rivenditore.

Infine, se l’importo complessivo del device vi sembrerà troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito; insomma, a soli 1399,00€ questo iPhone 14 Pro Max (256 GB) si presenta come una delle migliori soluzioni se si cerca un’ammiraglia di punta che si possano acquistare oggi; non lasciatevelo scappare.

