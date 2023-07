iPhone 14 Pro Max (256 GB): il RE del mercato, scontato di 220€

Se siete alla ricerca di uno smartphone potente, con un ottimo comparto fotografico, un processore pazzesco e un design favoloso, oltre che con un display di grandi dimensioni e una batteria esagerata, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Ci riferiamo all’ottimo iPhone 14 Pro Max che, nella sua iterazione da 256 GB di memoria interna, dovrebbe costare 1619,00€ ma che pagherete solo 1339,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a tanti altri vantaggi al seguito. Come non citare infatti, le possibilità di farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche).

Con Apple avrete diritto invece, ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo; con Amazon invece, potrete usufruire dell’assistenza tecnica di due anni, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Infine, se il prezzo del device sarà comunque troppo alto per le vostre finanze, non dovrete temere nulla: potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

iPhone 14 Pro Max (256 GB): l’ammiraglia più esclusiva

Inutile girarci intorno: iPhone 14 Pro Max è lo smartphone di Apple più esclusivo; ha uno schermo Retina OLED da 6,7″ ProMotion con cornici sottili e Dynamic Island al seguito. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e il comparto fotografico invece, è composto da tre sensori che girano video in 4K HDR Dolby Vision, in ProRES, in modalità cinematografica e scattano foto nitide anche al buio.

Con un prezzo di soli 1339,00€, spese di spedizione incluse, vi porterete a casa l’ammiraglia di Apple, il telefono più potente e versatile del momento. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.