iPhone 14 Pro Max (128 GB) a meno di 1300€ su Amazon: IMPERDIBILE

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone davvero eccezionale; potremmo definirlo “il re del mercato”, il più esclusivo che, insieme al Galaxy S23 Ultra di Samsung, sta dominando il settore delle ammiraglie mobile. Parliamo ovviamente del meraviglioso e gigantesco iPhone 14 Pro Max di Apple, un device che non ha certo bisogno di presentazione e che, grazie alle super offerte presenti su Amazon, si può portare a casa con un costo sì elevato ma super scontato rispetto al valore iniziale. Pensate che sarà vostro con 1299,00€ al posto di 1489,00€. Capite bene che si risparmiano diverse decine di euro. Non dimenticate poi che si tratta di u prodotto venduto e spedito da Amazon, pertanto godrà di grossi vantaggi esclusivi.

Come non citare infatti la possibilità di riceverlo a casa vostra entro pochissimi giorni mediante il servizio di Prime. Sarà altresì possibile farselo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, il tutto gratuitamente. C’è anche la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e sappiate che si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o mediante il portale interno al sito. In più, c’è un anno di garanzia con Apple e due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro Max: lui è il top del momento

Tutti desiderano oggigiorno un iPhone 14 Pro Max; l’ammiraglia della mela gode di funzionalità esclusive davvero uniche: schermo OLED da 6,7 pollici LTPO di seconda generazione con ProMotion, ma non solo. Il comparto fotografico è al top con la main camera da 48 Mpx che gira video in ProRES e scatta foto in ProRAW.

È potentissimo grazie al processore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato e infine, è esteticamente meraviglioso. Frame in acciaio inossidabile, retro in vetro satinato con supporto al MagSafe e molto altro ancora. A 1299,00€ è lo smartphone di punta che vi consigliamo oggi.

