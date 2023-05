iPhone 14 Pro: l'ammiraglia del momento, tua ad un prezzo WOW

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone premium di Apple davvero unico nel suo genere; si chiama iPhone 14 Pro ed è l’ultimo ritrovato tecnologico della compagnia di Cupertino. È stato presentato a settembre dello scorso anno ma per moltissimi mesi è stato introvabile per via di una fortissima richiesta da parte dell’utenza e, al tempo stesso, per colpa di alcuni problemi sorti nella catena di approvvigionamento dei fornitori dell’azienda. Oggi però è ampiamente disponibile su Amazon e la versione da 128 GB, in colorazione nero siderale (la più esclusiva, a detta di molti), si porta a casa con un prezzo sensazionale: solo 1149,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli di Amazon. Considerate che il suo valore di listino dovrebbe essere di 1339,00€, quindi andrete a risparmiare quasi 200€ sul costo originale. Mica poco.

iPhone 14 Pro: il top del top

Fra le altre cose, dobbiamo segnalarvi che questo è un flagship unico, dotato di un telaio in acciaio inossidabile, di un design all’avanguardia con uno schermo OLED da 6,1″ ProMotion (refresh rate variabile fino a 120 Hz) e con una luminosità di picco pari a 2000 nit. Insomma, non ci sono device con pannelli così incredibili in circolazione. Ottimo anche il comparto fotografico composto da tre sensori (principale da 64 Megapixel con OIS, ultrawide/macro e tele 3X) che girano video in 3K HDR Dolby Vision e in ProRES e consentono di realizzare scatti nitidi anche al buio, ricchi di dettaglio grazie all’HDR e alla tecnologia proprietaria ProRAW.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G incluso nel prezzo; l’autonomia è spaventosa grazie alla batteria inserita all’interno e il software oggi è super personalizzabile. Si ricarica via Lightning, con la wireless charging o mediante MagSafe.

A soli 1149,00€, questo è il miglior iPhone che si possa acquistare oggi su Amazon; lo potrete pagare anche in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

