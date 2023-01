iPhone 14 Pro in SCONTO su Amazon: ecco l'OFFERTA GIUSTA

Con l’inizio del nuovo anno sembrano essere stati risolti i problemi di disponibilità di iPhone 14 Pro. Lo smartphone è tornato acquistabile presso vari rivenditori in Italia e con la nuova offerta Amazon diventa, inevitabilmente, uno dei prodotti più desiderati del momento.

Con la promozione in corso, riservata al modello da 128 GB proposto in tutte e quattro le varianti cromatiche, è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 1.313 euro invece di 1.385 euro. Si tratta di uno sconto reale di 72 euro che garantisce un risparmio significativo per tutti gli utenti che, da tempo, attendono la possibilità di acquistare un nuovo iPhone 14 Pro.

Da notare, inoltre, che lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili da 262 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta (destinata a concludersi rapidamente) è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPhone 14 Pro: il top di gamma è ora anche in sconto su Amazon

Il nuovo iPhone 14 Pro è, senza dubbio, lo smartphone più desiderato del momento, soprattutto dagli appassionati dei prodotti Apple. Equilibrato, potente e completo, lo smartphone non ha punti deboli ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze.

La scheda tecnica comprende il display Super Retina XDR da 6,1 pollici e il SoC Apple A16 Bionic. Da segnalare anche la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e la possibilità di poter contare su iOS sempre in versione aggiornata.

