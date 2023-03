iPhone 14 Pro in colorazione Argento scontato di 160€ su Amazon

State aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 14 Pro in colorazione Argento? Su Amazon è arrivato il momento giusto per farlo grazie alla promozione che porta il suo prezzo da 1.339 euro a 1.179 euro nella versione da 128 GB. Il risparmio è di ben 160 euro che porta il prezzo finale a uno dei più bassi di sempre. Non manca anche la possibilità di pagarlo in 12 comode rate tramite Cofidis.

iPhone 14 Pro: il top che possiate acquistare

L’iPhone 14 Pro non ha bisogno di grosse descrizioni, ma soprattutto non ne ha bisogno il meraviglioso display Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion e Dynamic Island: altissima risoluzione e qualità dell’immagine insieme a un modo mai visto per interagire con iPhone. Nella parte posteriore, caratterizzata da una superficie metallica pulitissima, spiccano le tre fotocamere con la principale da 48MP e dotata di Modalità Cinema e Modalità Azione con supporto Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

Non manca il rilevamento incidenti, una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se voi non potete, una batteria che dura tutto il giorno e vi dà fino a 23 ore di riproduzione video, ma soprattutto lo splendido A16 Bionic. Stiamo parlando del più evoluto chip per smartphone dotato anche di 5G ultrarapido e protetto da uno chassis Ceramic Shield con resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore. Infine il sistema operativo è l’ultimo iOS 16.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto di qualità altissima che oggi, nella sua colorazione Argento, raggiunge un nuovo minimo storico. Acquistatelo, quindi, su Amazon a soli 1.179 euro invece di 1.339 euro nella versione da 128 GB e ricevetelo con consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

